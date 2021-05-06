Эксперт прокомментировал посадку прототипа корабля Starship в США

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Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт прокомментировал радио КП успешную посадку прототипа корабля Starship Илона Маска на полигоне в США. По словам специалиста, данное событие является прорывом.

"Но это прорыв, когда один из этапов подготовки средств космических, средств запуска позволит реализовать вот эту мечту человечества – отправить экспедицию на Марс", – отметил Эйсмонт.

Ученый считает, что для полета на Марс это не самая большая из необходимых ступеней. Эйсмонт также выразил сомнение, что в 2025 году Илону Маску удастся провести серьезные испытания.

"Но все равно эта дата звучит привлекательно, пусть даже он опоздает на пару лет. Это будет очень серьезное достижение, когда это свершится", – добавил специалист.

Накануне компания SpaceX провела успешные испытания прототипа корабля Starship, предназначенного для полетов на Марс. Аппарат в течение нескольких минут поднялся на высоту около 10 километров, а потом плавно приземлился на площадку рядом со стартовым комплексом.