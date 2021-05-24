Летчик-космонавт Романенко: здоровая семья – фундамент крепкого общества и государства

Фото: /Иван Степанов
Здоровая семья – фундамент крепкого общества и государства, при этом внимание к собственному здоровью не требует больших затрат. Такое заявление сделал депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко во время мероприятий, приуроченных ко Дню здоровья.
Жители юго-запада Москвы сначала приняли участие в спортивных состязаниях "Мы победою сильны", после чего переместились в парк 30-летия Ясенево для высадки саженцев сирени на Аллее Семьи.
"Спорт и внимание к своему здоровью – основа полноценной жизни. И для этого не требуется особых затрат, нужно лишь сильное желание. Мы видим сегодня на старте дружные семьи, предпочитающие вместо телевизора и соцсетей активный досуг на свежем воздухе", – сказал Романенко на открытии праздника.
Когда высадка кустарников была завершена, летчик-космонавт произнес еще одну речь, в которой обратил внимание на то, что в каждой российской семье есть погибшие и пропавшие без вести в годы Великой Отечественной войны.
"Сегодня мы украсили Семейную Аллею кустами сирени в память о своих дедах и прадедах. Пока проходила акция, мы много общались с жителями, они рассказывали мне о своих ветеранах, их фронтовые истории. Очень ценно, что семейная память о подвиге народа живет", – сказал депутат.
Позже на Паустовских прудах прошли районные отборочные соревнования третьего тура состязаний спортивных семейных команд в рамках спартакиады "Всей семьей за здоровьем".
Участники демонстрировали свои навыки в установке палатки на скорость и оказании первой помощи. Они также соревновались в умении ориентироваться в лесу, преодолевать условное болото и другие препятствия. Определить одного победителя не удалось, так как сразу несколько семей продемонстрировали быструю и слаженную работу.
Романенко назвал праздник теплым и душевным.
"Команды продемонстрировали не только ловкость, быстроту и другие спортивные навыки, но и высокий уровень взаимопонимания, взаимовыручки и командного духа. Это и неудивительно, ведь эстафета семейная. А семья, как известно, – фундамент крепкого общества и государства", – сказал он на церемонии награждения.
Ранее ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга рассказал, что считает сохранение истории семьи главным инструментом патриотического воспитания. По его мнению, патриотическое чувство тесно связано с тем, насколько хорошо потомки знают о роли их близких в Великой Отечественной войне.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: