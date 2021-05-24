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Общество

12:17

Летчик-космонавт Романенко: здоровая семья – фундамент крепкого общества и государства

общество

Фото: /Иван Степанов

Здоровая семья – фундамент крепкого общества и государства, при этом внимание к собственному здоровью не требует больших затрат. Такое заявление сделал депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко во время мероприятий, приуроченных ко Дню здоровья.

Жители юго-запада Москвы сначала приняли участие в спортивных состязаниях "Мы победою сильны", после чего переместились в парк 30-летия Ясенево для высадки саженцев сирени на Аллее Семьи.

"Спорт и внимание к своему здоровью – основа полноценной жизни. И для этого не требуется особых затрат, нужно лишь сильное желание. Мы видим сегодня на старте дружные семьи, предпочитающие вместо телевизора и соцсетей активный досуг на свежем воздухе", – сказал Романенко на открытии праздника.

Когда высадка кустарников была завершена, летчик-космонавт произнес еще одну речь, в которой обратил внимание на то, что в каждой российской семье есть погибшие и пропавшие без вести в годы Великой Отечественной войны.

"Сегодня мы украсили Семейную Аллею кустами сирени в память о своих дедах и прадедах. Пока проходила акция, мы много общались с жителями, они рассказывали мне о своих ветеранах, их фронтовые истории. Очень ценно, что семейная память о подвиге народа живет", – сказал депутат.

Позже на Паустовских прудах прошли районные отборочные соревнования третьего тура состязаний спортивных семейных команд в рамках спартакиады "Всей семьей за здоровьем".

Участники демонстрировали свои навыки в установке палатки на скорость и оказании первой помощи. Они также соревновались в умении ориентироваться в лесу, преодолевать условное болото и другие препятствия. Определить одного победителя не удалось, так как сразу несколько семей продемонстрировали быструю и слаженную работу.

Романенко назвал праздник теплым и душевным.

"Команды продемонстрировали не только ловкость, быстроту и другие спортивные навыки, но и высокий уровень взаимопонимания, взаимовыручки и командного духа. Это и неудивительно, ведь эстафета семейная. А семья, как известно, – фундамент крепкого общества и государства", – сказал он на церемонии награждения.

Ранее ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга рассказал, что считает сохранение истории семьи главным инструментом патриотического воспитания. По его мнению, патриотическое чувство тесно связано с тем, насколько хорошо потомки знают о роли их близких в Великой Отечественной войне.

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