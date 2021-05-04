Александр Мажуга назвал историю семьи основой патриотического воспитания молодежи

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Ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга рассказал, что считает сохранение истории семьи главным инструментом патриотического воспитания.

По его мнению, патриотическое чувство тесно связано с тем, насколько хорошо потомки знают о роли их близких в Великой Отечественной войне. "Уверен, что именно такие личные истории о тех, кто воевал, кто сберег для нас мирное небо, помогут воспитать настоящих патриотов своей Родины", – заметил химик.

Мажуга также добавил, что именно благодаря традиции празднования Дня Победы старшие поколения передают младшим не только исторические факты, но ценности и убеждения.

С наступающим праздником ветеранов поздравил президент РФ Владимир Путин. Глава государства назвал День Победы "самым главным, святым праздником".

