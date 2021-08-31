Эксперты рассказали, когда рынок люксовых товаров может вернуться к допандемийному уровню

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мировой рынок люксовых товаров может вернуться к допандемийному уровню к 2022 году. Об этом говорится в исследовании The Boston Consulting Group, передает ТАСС.
При этом роста потребления товаров такой категории в России специалисты ожидают в текущем году, по их словам, исключение составят солнцезащитных очки, толстовки, пуховики и эстетическая медицина.
В прошлом году, по словам экспертов, вопреки снижению спроса в высшем ценовом сегменте, категории люксовых товаров пострадали неравномерно.
"Более трети категорий фактически выросло, в основном это были категории домашней и спортивной одежды. Ожидается, что в 2021 году вырастут все категории, кроме четырех", – говорится в сообщении.
По данным аналитиков, после пандемии стремление к роскоши станет расти, при этом выгода от продажи предметов данного ценового сегмента будет в основном в области внутреннего потребления, а индустрия дорогостоящих услуг будет поддерживаться расходами за рубежом.
Ранее сообщалось, что в начале августа посещаемость торговых центров Москвы вернулась на допандемийный уровень. По словам президента Российского совета торговых центров Дмитрия Москаленко, даже с учетом сезона летних отпусков посещаемость ТЦ столицы держится на уровне майских показателей, которые были приближены к значениям 2019 года.
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