Посещаемость ТЦ Москвы вернулась на допандемийный уровень

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Посещаемость торговых центров Москвы вернулась на допандемийный уровень. Такую статистику отметили на фоне отказа от применения QR-кодов, сообщает ТАСС.

"Отмена QR-кодов положительно повлияла на ситуацию с торговыми центрами. Посетителям в свободном режиме с учетом действующих норм Роспотребнадзора стали доступны основные точки притяжения в ТЦ: фуд-корты и детские игровые комнаты", – заявил президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко.

Он отметил, что даже с учетом сезона летних отпусков посещаемость ТЦ столицы держится на уровне майских показателей, которые были приближены к значениям 2019 года.

Вместе с тем обязательное применение QR-кодов в городе уменьшило трафик торговых комплексов на 25–30%. Арендный доход ТЦ, как следствие, упал на 15–20%, подчеркнул Москаленко.

В начале июля в торгово-развлекательных центрах "Гагаринский", "РИО" на Ленинском проспекте и "Мега Теплый Стан" на Калужском шоссе проверили соблюдение требования о средствах защиты. Инспекторы выявили более 60 нарушителей масочного режима.