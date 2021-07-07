В ТЦ на юго-западе Москвы за день выявлено более 60 нарушителей масочного режима

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Во время рейдов в торговых центрах на юго-западе Москвы за день было выявлено более 60 нарушителей масочного режима. Об этом рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций столицы Сергей Михайлов.

"В отношении нарушителей составлены протоколы по части 2 статьи 3.18.1 Кодекса Москвы об административных правонарушениях. Им грозят штрафы в 4 тысячи рублей", – пояснил он.

Уточняется, что проверки проходили в торгово-развлекательных центрах "Гагаринский", "РИО" на Ленинском проспекте и "Мега Теплый Стан" на Калужском шоссе.

Ранее сообщалось, что "Кулинарную лавку братьев Караваевых" на Тверском бульваре могут закрыть за работу без системы проверки QR-кодов.