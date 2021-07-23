Собянин наградил сотрудников предприятий торговли столицы

14:32
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин вручил награды города сотрудникам столичных предприятий торговли.
"Поздравляю вас с профессиональным праздником. Для Москвы – это какой-то отраслевой праздник. В общем можно сказать, что общегородской, потому что работающих в торговле в Москве сегодня почти 1,5 миллиона человек. Это самый большой отряд. Это самая динамично развивающаяся отрасль", – произнес градоначальник.
По его словам, сегодня развитие торговой сферы в городе схоже с европейским, притом что семь или восемь лет назад было катастрофическое отставание. Там было больше торговых площадей, маленьких и больших магазинов в шаговой доступности.
"Огромное спасибо всем, кто инвестирует в эту отрасль, строит торговые центры, магазины, открывает эти предприятия. Конечно, огромное спасибо продавцам, кассирам, которые стоят на передовой и каждый день с утра до вечера работают, обслуживая миллионы москвичей", – подчеркнул Собянин.
Он напомнил, что в период пандемии торговля стала одной из наиболее пострадавших отраслей экономики города. В то же время предприятия сумели организовать онлайн-торговлю и доставку.
Мэр отметил, что в I полугодии 2021 года оборот торговых предприятий столицы вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом пандемия еще не завершилась.
"Год тому назад отрасли были нанесены такие серьезные удары, видели снижение торгового оборота, посещения торговых предприятий. В этом году мы видим пока за полугодие практически 40% рост по отношению к предыдущему году. Это говорит, что отрасль выжила, выстояла, и я надеюсь, что дальше будет развиваться на благо Москвы, москвичей", – сказал Собянин.
В пресс-службе мэрии и правительства столицы сообщили, что за большой вклад в развитие торговли в Москве и многолетний добросовестный труд четырем горожанам присвоили звания "Почетный работник торговли и сферы услуг города Москвы". Заслуги 29 сотрудников предприятий торговли отмечены благодарностью мэра.
На долю торговли приходится порядка 18% налоговых доходов бюджета города. С 2010 по 2020 год налоговые поступления в столичную казну от предприятий торговли увеличились в три раза.
В первом полугодии 2021 года оборот торговых предприятий в Москве составил порядка трех триллионов рублей. При этом оборот торговли продовольственными товарами вырос на 13%, непродовольственными – на 47%, автотранспортом – на 59%. Таким образом, в первом полугодии 2021 года объем налоговых платежей московских торговых предприятий увеличился на 35%.
Ранее Собянин наградил работников предприятий общественного питания Москвы. Он отметил, что работники ресторанной отрасли причастны к тому, как изменилась столица.
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