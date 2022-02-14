В ГД создадут рабочую группу для защиты христианских ценностей

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В Госдуме приняли решение создать рабочую группу, в задачи которой будет входить совершенствование законодательства в сфере защиты христианских ценностей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя нижней палаты парламента Петра Толстого.
Толстой уточнил, что в состав рабочей группы вошли представители всех фракций. В числе задач рабочей группы – взаимодействие парламентариев с представителями традиционных религиозных конфессий в вопросах защиты традиционных российских ценностей.
"Культура, образование, цифровые технологии, здравоохранение, безопасность – во всех этих сферах необходимо руководствоваться не только соображениями об эффективности, но и представлениями о морали, заложенными в русском культурном коде", – отметил депутат.
По его словам, это соотносится с поправками к Конституции РФ, принятыми в 2020 году.
Ранее в Минкультуры РФ приостановили обсуждение проекта об основах госполитики по сохранению духовно-нравственных ценностей России. До этого документ раскритиковали деятели культуры. Некоторые из них отмечали, что предлагаемые проектом нормы дублируют указы президента "О стратегии национальной безопасности РФ" и "Основы государственной культурной политики" и не будут способствовать сохранению и приумножению духовно-нравственных ценностей, воспитанию патриотизма.
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