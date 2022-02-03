Театры выступили против проекта основ госполитики по сохранению традиционных ценностей

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Художественные руководители театров согласились с критикой проекта основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Об этом сообщает ТАСС.

Представители театров написали открытое письмо в поддержку главе СДТ РФ Александру Калягину, который выступил с соответствующим заявлением.

"Нам представляется, что предложенный проект указа не может положительно повлиять на общество и граждан, на ученых, педагогов, деятелей искусства. Его принятие никоим образом не будет способствовать сохранению и приумножению духовно-нравственных ценностей, воспитанию патриотизма и любви к нашей Родине", – указано в обращении.

По мнению руководителей театров, предлагаемые проектом нормы дублируют указы президента "О стратегии национальной безопасности Российской Федерации" и "Основы государственной культурной политики".

Под открытым письмом подписались гендиректор Большого театра Владимир Урин, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов и другие деятели.

В нынешнем варианте документ описывает как традиционные ценности России, так и факторы, которые представляют для них угрозу. Общественное обсуждение проекта завершится 4 февраля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин назвал системной проблемой Запада культуру отмены, из-за которой люди там отказываются от понятий "мама", "пол" и других. Глава государства подчеркнул, что требуется найти "противоядие" от нетрадиционных ценностей.