В Минкультуры РФ приостановили обсуждение проекта о сохранении культурных ценностей

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В Минкультуры РФ приостановили обсуждение проекта о сохранении духовно-нравственных ценностей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что приостановка необходима для разработки новых подходов к обсуждению документа с возможностью учитывать мнения и замечания, поступающие в адрес разработчиков. К проекту Российского НИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева поступило 1 479 отзывов. При этом "за" проголосовали 100 760 человек, а "против" – 78 928.

Несмотря на большинство голосов за принятие указа, более 30 кинематографистов выразили обеспокоенность документом. В частности, против выступили режиссеры Федор Бондарчук, Кантемир Балагов, Александр Сокуров, продюсеры Александр Роднянский и Сергей Сельянов, заслуженный артист РФ Данила Козловский, а также некоторые ведущие театры России.

Ранее глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда выступил с предложением внести в перечень традиционных ценностей России упоминание веры в Бога. По его мнению, религиозные объединения должны участвовать в поддерживаемых государством программах, нацеленных на сохранение традиционных ценностей.

