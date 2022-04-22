Шеф-повара поделились рецептами вкусных куличей

Кулич – это символ Пасхи. В светлый праздник высокий хлеб округлой формы украшает стол каждой семьи. Сегодня традиционную выпечку легко купить в магазине. Но все же приятнее приготовить кулич самостоятельно. Делимся лучшими рецептами праздничного угощения.

Классический кулич

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Шеф-повар Анатолий Крюков советует приготовить кулич по традиционному рецепту. Сделать это достаточно легко. Для этого понадобится: мука (1 килограмм) молоко (300 миллилитров), 6 яиц, сливочное масло (300 граммов), а также сахар (300 граммов), дрожжи (40 граммов), соль, изюм (150 граммов), цукаты (50 граммов) и ванильный сахар (30 граммов).

Сначала необходимо подогреть молоко до 40 градусов, добавить дрожжи и дать смеси постоять. Затем растираем сливочное масло комнатной температуры с сахаром и яичными желтками. Отдельно взбиваем белки с солью до густых пиков.

"Муку просеиваем, вливаем в нее молоко, постоянно помешивая. Затем добавляем взбитое сливочное масло и ванильный сахар. Аккуратно вводим взбитые белки, вымешивая снизу вверх до однородной консистенции теста. Добавляем изюм и цукаты, перемешиваем", – пояснил Крюков.

После этого тесто выкладываем в форму на 2/3 и даем постоять в теплом месте 20–30 минут. Наконец ставим тесто в предварительно разогретую до 170 градусов духовку и выпекаем 40–50 минут.

Кулич на воде

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Шеф-повар Евгений Мещеряков предложил заменить в куличе молоко на обычную питьевую воду. Так он будет более диетическим, но все равно получится великолепным на вкус. В отличие от классического рецепта, в пасхальный десерт стоит добавить вместо молока 350 миллилитров воды и 50 граммов живых дрожжей. Кроме того, можно использовать больше цукатов (140 граммов) и изюма (415 граммов). Остальные ингредиенты остаются без изменения.

Для начала муку, яйца, воду, дрожжи, соль и ванильный экстракт перемешиваем миксером – на первой скорости пять минут, а потом еще 5–10 минут – на второй. Благодаря этому тесто должно стать эластичным. После в него по чуть-чуть (в четыре этапа) добавляем сливочное масло. Затем кладем сахар и хорошо все перемешиваем миксером.

"Теперь добавляем изюм и цукаты. Все перемешиваем и оставляем тесто отдохнуть на 45–50 минут при комнатной температуре. Постоявшее тесто хорошенько вымешиваем и оставляем еще на 15–20 минут", – рассказал шеф-повар.

После этого формируем из теста круглый шар, кладем его в форму и ждем, когда он вырастет в объеме. Но запас в форме все же должен остаться – сантиметра полтора-два. В конце ставим кулич в духовку. Температура должна быть 165 градусов, режим – конвекция. Выпекать кулич нужно 35–40 минут.

На итальянский манер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Италии на Рождество и Пасху готовят панеттоне. Выпечка похожа на наш кулич, но имеет более легкую и воздушную текстуру. Шеф-повар Николай Сарычев отметил, что панеттоне по его фирменному рецепту получается очень вкусным.

Чтобы приготовить заварную основу, надо взять молоко (120 миллилитров) и муку (желательно высшего сорта с количеством белка от 12 граммов на 100 граммов) – 23 грамма. Для опары понадобится также молоко (75 миллилитров), две чайные ложки сахара, прессованные дрожжи – 20 граммов (или сухие – 7 граммов).

Для теста: мука (550 граммов), 3 яичных белка и 6 желтков, сливочное масло (150 граммов), сахар (150 граммов), ванильный сахар (10–15 граммов ) и щепотка соли. В него можно добавить горстку изюма и цукатов, а также цедру апельсина – по желанию.

Приготовление блюда начинаем с заварной основы. Молоко и муку отправляем в сотейник с толстым дном. Перемешиваем до однородного состояния и варим. Как масса загустеет, снимаем ее с плиты, перекладываем в миску, накрываем пленкой, чтобы она касалось теста, и оставляем остывать до комнатной температуры.

Для опары берем сахар и дрожжи, которые растворяем в теплом молоке (при 30–45 градусах). Затем вводим заварную основу, перемешиваем все до однородного состояния. После накрываем пленкой и убираем в теплое место на 20–25 минут. Опара должная увеличиться вдвое.

В это время замешиваем тесто. В отдельную миску кладем яйца и желтки, соль и сахар. Взбиваем до пышного светлого состояния и потом вводим подошедшую опару. Затем мешаем тесто миксером 15 минут, добавляем 1/2 просеянной муки – и потом еще 2–3 минуты миксером. После этого кладем сливочное масло комнатной температуры и снова мешаем 1–2 минуты. Добавляем оставшуюся муку, и снова 10–15 минут миксером. Тесто в результате должно стать очень эластичным и слегка липнуть к рукам.



Николай Сарычев шеф-повар Готовую массу кладем в большую миску, смазанную подсолнечным маслом. Накрываем пищевой пленкой и убираем в теплое место на 1–1,5 часа. Оно должно увеличиться в объеме минимум в два раза. Перед тем как выложить тесто на стол, смазываем его подсолнечным маслом. Добавляем в десерт изюм, цукаты, цедру и равномерно распределяем по всей поверхности теста. Затем вручную еще раз вымешиваем.

Бумажные капсулы для куличей заполняем готовым тестом на 1/3. Затем накрываем полотенцем и убираем в теплое место примерно на час. Заготовки должны подняться почти до верха формы. После расстойки верхушки будущих куличей можно смазать ореховой глазурью и посыпать либо лепестками миндаля, либо жемчужным сахаром.

Заготовки ставим в разогретый духовой шкаф и выпекаем 30–40 минут при температуре 180 градусов в режиме конвекции. Выпечка должна хорошо подрумяниться. Готовность проверяем шпажкой – она должна выходить из теста сухой.

"Чтобы куличи не осели после выпекания, проткните их насквозь деревянной шпажкой и подвесьте вверх дном. В таком состоянии выпечка должна находиться, пока не остынет, – часа 3–4", – посоветовал Николай Сарычев.

Также куличи лучше не освобождать от бумажной формы: так они дольше сохранят свежесть. В холодильнике пасхальную выпечку можно хранить полторы недели. Надо только обязательно завернуть ее в пищевую пленку.