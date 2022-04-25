Российские ВС высокоточным оружием ударили по НПЗ на севере Кременчуга

Фото: министерство обороны РФ

Военнослужащие РФ высокоточным оружием ударили по производственным объектам нефтеперерабатывающего завода и хранилища на севере Кременчуга. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

"Высокоточным оружием большой дальности на северной окраине Кременчуга уничтожены объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск", – отметил Конашенков.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили цеха по производству взрывчатки и пороха в районе Павлограда. Также ракетами воздушного базирования были поражены пункт управления ВСУ, четыре опорных пункта и места сосредоточения живой силы и техники.

За время специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР ВС РФ уничтожили 141 самолет, 110 вертолетов и свыше 550 беспилотников. Также удалось поразить более 260 зенитных ракетных комплексов, почти 2,5 тысячи танков и бронемашин.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

