Российские военные уничтожили цеха по производству взрывчатки на Украине

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Российские военные уничтожили цеха по производству взрывчатки и пороха в районе Павлограда, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также ракетами воздушного базирования были поражены пункт управления ВСУ, четыре опорных пункта и места сосредоточения живой силы и техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Барвенково, Новая Дмитровка и Ивановка.

За минувшую ночь всего были уничтожены 26 пунктов управления, 367 опорных пунктов, 25 позиций артиллерийских батарей, четыре военных склада, а также 10 беспилотников у Барвинки, Васильевки, Красногоровки, Кременной, Нового Первомайска, Полтавки, Томарино, Федоровки и Ясиноватой.

Ранее Вооруженные силы России овладели арсеналом украинских военных в Харьковской области. На складах в том числе хранятся боеприпасы к системам залпового огня с кассетными боевыми частями, которыми украинские военные обстреливали жилые кварталы.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

