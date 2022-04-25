ВС России за время спецоперации уничтожили 141 самолет ВСУ – Минобороны РФ

Российские военные за время специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР уничтожили 141 самолет, 110 вертолетов и больше 550 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Также удалось поразить более 260 зенитных ракетных комплексов, почти две с половиной тысячи танков и бронемашин. Кроме того, ликвидировано 282 установки реактивных систем залпового огня, а также более тысячи орудий полевой артиллерии и больше двух тысяч военной автотехники.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.