Слуцкий оценил возможность проведения референдумов на освобожденных территориях

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Если население освобожденных в ходе спецоперации территорий посчитает нужным организовать референдумы о вхождении в состав РФ, их следует провести одновременно, заявил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом сообщает ТАСС.
"Население Луганской республики и никто другой должно определять необходимость референдума и сроки его возможного проведения... Это суверенное решение суверенной страны,", – сказал он по итогам поездки в Луганскую Народную Республику.
Слуцкий предположил, что решение о проведении референдума в ЛНР может быть принято в ближайшее время.
"Выскажу сугубо свою личную точку зрения о том, что, наверное, если другие регионы, освобожденные от нацизма, захотят провести референдум о будущем своей территории, своей республики, то это имело бы смысл сделать сообща, совместно", – заключил депутат.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия уважает право Луганской и Донецкой народных республик самостоятельно решать вопрос о своем будущем.
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