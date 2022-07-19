РФ выдвинет более жесткие условия при возобновлении переговоров с Киевом – Слуцкий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В случае возобновления переговоров с Украиной Россия выдвинет более жесткие условия по сути и времени их выполнения. Об этом заявил лидер ЛДПР, член российской делегации на переговорах с Киевом Леонид Слуцкий.

По его словам, при возобновлении переговорного процесса Москва представит более жесткие требования по демилитаризации и денацификации.

"Пока официальный Киев не выказывает какой-то готовности к возобновлению переговоров", – приводит слова Слуцкого ТАСС.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что условия для переговоров России и Украины будут совсем иные. По его словам, Киев не поддерживает с РФ никаких контактов после достижения стамбульских договоренностей.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

