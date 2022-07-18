Захарова прокомментировала слова Кулебы о начале переговоров "только после поражения РФ"

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина вновь подтвердила свое нежелание мирного урегулирования ситуации, сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Ответ всем, кто упрекает Россию в "неведении переговоров с киевским режимом". Киевский режим отказался сам. Сегодня это еще раз подтвердил Кулеба. Он, правда, забыл добавить, что это не позиция государства Украина, а напетая Вашингтоном песня, которую киевский режим принял к исполнению", – отметила Захарова.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мирные переговоры с РФ возможны "только после ее поражения".
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что речи о возобновлении переговоров с Украиной в настоящее время не идет.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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