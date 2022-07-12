В Кремле отвергли возможность возобновления переговоров с Украиной

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Речи о возобновлении переговоров с Украиной в настоящее время не идет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

У пресс-секретаря президента спросили, обсуждал ли Владимир Путин с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность возобновления переговоров с Киевом. Песков ответил на вопрос отрицательно.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что российская и украинская делегации на переговорах согласовали практически весь гуманитарный блок, но затем Киев отменил договоренности. По его словам, он предупредил украинскую делегацию, что в дальнейшем ситуация станет "значительно сложнее".

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что не видит возможности для возобновления российско-украинских переговоров. По его словам, Киеву просто не разрешат к ним вернуться.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

