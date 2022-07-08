Песков объяснил слова Путина о том, что РФ еще ничего серьезного не начинала на Украине

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Владимир Путин в своей речи во время встречи с лидерами фракций Госдумы напомнил о великом потенциале России и о том, что лишь незначительная его часть задействована в спецоперации. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы государства о том, что Москва еще не начинала ничего всерьез на Украине.

По словам официального представителя Кремля, Путин оперировал заявлениями Запада о том, что Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы.

"И поэтому все вот эти заявления западников, они буквально абсурдны, они абсурдны, и они просто добавляют горя для украинского народа. О чем также вчера сказал президент Путин", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее Путин заявил, что Россия всерьез пока ничего не начинала на Украине, но при этом не отказывается от мирных переговоров. Он подчеркнул, что дальше будет сложнее, если будут те, кто отказывается от диалога.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

