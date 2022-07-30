Минобороны РФ заявило об уничтожении более 140 бойцов элитного батальона ВСУ

Фото: телеграм-канал "Народная милиция ДНР"

Вооруженные силы России уничтожили свыше 140 бойцов элитного батальона 1-й отдельной бригады президента Украины Владимира Зеленского в Красноармейске в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"Высокоточным оружием воздушного базирования вечером 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой народной республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины. На месте уничтожены более 140 националистов", – говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что также различные ранения получили около 250 украинских боевиков, а вся военная техника, находившаяся в эшелоне, выведена из строя.

Ранее сообщалось, что российские военные устранили группу украинских диверсантов, пытавшихся высадиться в Херсонской области. ВС РФ открыли огонь по катерам ВМС Украины, в результате чего они вместе с находившимися на борту украинскими военными были уничтожены.

Также ФСБ России сообщила о срыве курируемой НАТО операции украинской военной разведки по угону самолетов ВКС России. Отмечалось, что российских летчиков пытались завербовать, обещая им деньги и гражданство в ЕС. Взамен их просили доставить самолеты ВС РФ на подконтрольные ВСУ аэродромы.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

