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Иностранные наемники отказываются ехать воевать в район населенного пункта Артемовск в Донбассе, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ввиду очень сложной ситуации для вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Артемовск, иностранные наемники, которые ранее подписали контракт, начали под различными предлогами отказываться ехать в данный район", – сказал он.

Марочко подчеркнул, что имеется информация, согласно которой командование ВСУ пошло на обман, чтобы завести наемников на данный участок. Так, им объявили, что они направляются в Днепропетровск для охраны промышленных предприятий.

"В итоге иностранных наемников доставили в населенный пункт Часов Яр западнее Артемовска", – добавил он.

Ранее наемник из Великобритании Джозеф Макдональд рассказал о страхе перед российскими десантниками на Украине. По его словам, во время тренировок в лесу кто-то пустил слух, что рядом с лагерем наемников высадился российский десант. Тревога оказалась ложной, отметил Макдональд, но иностранные бойцы были растеряны.

Макдональд также заявил, что до поездки на Украину занимался организацией и проведением фестивалей. По его словам, армейский лагерь ВСУ "ничем не отличается от фестиваля", в котором "нет развлечений".

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в ноябре ВСУ потеряли более 8,3 тысячи военнослужащих и 149 танков. По его словам, ВС РФ сумели нанести существенный урон живой силе и технике противника на южнодонецком и луганскодонецком направлениях.

Кроме того, в Минобороны РФ рассказали об успешном наступлении российской армии в районе Артемовска. В результате на данном направлении было уничтожено более 50 украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин ВСУ.



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