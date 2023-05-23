Действия бомбардировщиков США и истребителей РФ были профессиональными – Пентагон

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Взаимодействие бомбардировщиков В-1В Военно-воздушных сил (ВВС) США и российских истребителей Су-27 над Балтийским морем было безопасным и профессиональным. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, пишет ТАСС.

Он добавил, что эти американские бомбардировщики были частью оперативной группы в составе ВВС США, которая регулярно выполняет полеты в различных частях мира. В данном случае это были давно запланированные учения в Европе.

Ранее в Минобороны сообщили, что истребитель Су-27 подняли в небо над акваторией Балтийского моря после обнаружения двух воздушных целей для недопущения нарушения госграницы с РФ.

В военном ведомстве добавили, что обнаруженными целями оказались два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США. После удаления объектов от госграницы РФ истребитель вернулся на аэродром.