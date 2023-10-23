Морская авиация Балтфлота РФ провела учения по уничтожению целей условного противника

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Морская авиация Балтийского флота России провела плановые учения по уничтожению наземных и надводных целей условного противника в районе Калининградской области. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу флота.

"В ходе полетов экипажи самолетов Су-30СМ, Су-30СМ2 и Су-24 разыграли тактические эпизоды по отработке задач по предназначению – огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники, живой силы и надводных кораблей условного противника, а также ведению воздушной разведки", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, летчики Су-27 проводили тренировки по обнаружению и уничтожению самолетов условного противника, а экипажи вертолетов Ми-24, Ми-8 и Ка-27 провели плановые учебные полеты на аэродроме Донское Калининградской области, уточнили в пресс-службе Балтфлота.

В частности, ударные Ми-24 и транспортные Ми-8 провели воздушную разведку, а затем провели учебные заходы для атаки по наземным целям условного противника.

Вертолеты Ка-27, в свою очередь, вскрыли надводную обстановку в условном квадрате Балтийского моря, а затем провели поиск подводных лодок. Уточняется, что в учениях приняло участие более 20 летательных аппаратов.

Ранее пресс-служба Балтфлота заявила об успешном погружении новейшей дизель-электрической подводной лодки "Можайск" на глубину 190 метров в ходе испытаний на Балтике.

Учения с Балтийским флотом стартовали в Калининградской области