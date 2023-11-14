Буданов заявил, что Украина может не подписать договор с РФ даже после конфликта

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Россия и Украина могут не подписать мирный договор по урегулированию конфликта даже после завершения спецоперации. Об этом сообщил начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По его словам, юридическое разрешение ситуации на Украине может растянуться на десятилетия. Так, он привел в пример боевые действия между Россией и Японией, после окончания которых стороны так и не подписали договор из-за северных островов.

"Этой территориальной проблеме уже более 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь", – отметил Буданов.

Ранее член палаты представителей Штатов Уоррен Дэвидсон сообщил, что считает досадным вмешательство Вашингтона в переговоры между Россией и Украиной в 2022 году. Сейчас есть ощущение, будто многие в США хотят добиться разжигания новых конфликтов в любой точке мира и при каждой возможности, отметил он.

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