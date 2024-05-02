Директор от России в МВФ: фонд финансирует терроризм, поддерживая Украину

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Международный валютный фонд (МВФ) занимается прямым финансированием терроризма, предоставляя поддержку Украине. Такое заявление сделал исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.

"Предоставляя поддержку Украине, фонд занимается прямым финансированием терроризма, о чем я неоднократно заявлял на заседаниях совета директоров", – приводит его слова РИА Новости.

Можин также рассказал, что кредиты, которые МВФ выдает Украине, на данный момент в основном используются, для того чтобы погашать старые, из-за чего чистого прироста средств фонда практически не происходит.

Ранее стало известно, что совет исполнительных директоров МВФ одобрил договоренности о выделении Киеву очередного транша в размере 880 миллионов долларов по линии механизма расширенного кредитования. Деньги МВФ направляются на бюджетную поддержку Украины.

