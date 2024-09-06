Песков назвал заявления о вмешательстве России в выборы в США чушью

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал обвинения американских властей в якобы вмешательстве России в выборы президента США чушью.

Он подчеркнул, что РФ не вмешивается в процесс выборов в США. Кроме того, Песков, отвечая на вопросы газеты Washington Post, уточнил, что эти обвинения выдвигаются в адрес России уже не первый раз.

Недавно Минфин США ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних компаний РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, главного редактора Маргариты Симоньян и ряда топ-менеджеров телеканала RT.

Кроме того, министерство объявило о вознаграждении до 10 миллионов долларов за информацию, касающуюся иностранного вмешательства в американские выборы. США ввели ограничения в отношении 10 лиц и двух организаций по обвинению в якобы враждебном влиянии на выборы.

Симоньян отреагировала на это, заявив, что в США нет других сценариев на выборах, кроме как топить конкурента, пугая его связями с RT.

Выборы нового американского президента состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Камала Харрис, а республиканцев – экс-президент Дональд Трамп.

