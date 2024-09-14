Основатель Pink Floyd Уотерс: элиты в США считают, что превосходят украинцев

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Американская политическая элита, включая президента Джо Байдена и кандидатов на этот пост – Дональда Трампа и Камалу Харрис, считает, что превосходит украинцев по рождению. Таким мнением поделился основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

"Лидеры американской империи, дряхлый Джо Байден, Трамп… Камала Харрис – все они полагают, что они по рождению превосходят вас, украинцев, и меня", – приводит слова музыканта РИА Новости.

По его словам, сама идея о равных правах для каждого человека неудобна для западных стран, в частности, для Соединенных Штатов.

Уотерс также обвинил Запад в попытках выставить его и Владимира Путина "плохими парнями" в развернувшейся моральной борьбе между добром и злом. По мнению артиста, западные власти пытаются представить в негативном свете всех, кто от них отличается и находится по другую сторону в этой борьбе.

Ранее Роджер Уотерс заявил, что Байден, в отличие от Путина, поддерживает геноцид палестинского народа. Музыкант отметил, что Байден возомнил себя императором мира, действующим по божественному праву якобы превосходства Соединенных Штатов.

Основатель группы Pink Floyd также сообщил, что готов выступить в России, когда возобновит концертную деятельность. По словам Уотерса, представители из РФ неоднократно приглашали его выступить с концертами в Москве и Санкт-Петербурге.