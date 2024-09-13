Основатель Pink Floyd Уотерс обвинил Байдена в поддержке геноцида палестинцев

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Президент США Джо Байден, в отличие от Владимира Путина, поддерживает геноцид палестинского народа. Такое мнение выразил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

Музыкант подчеркнул, что людям, выступающим против геноцида народа Палестины, небезразлична Всеобщая декларация прав человека и 30 ее статей, которые были подписаны в 1948 году.

"Если бы мы их (статьи. – Прим. ред.) закрепили во власти и наделили правильную, настоящую Организацию Объединенных Наций, а также МУС и Международный суд ООН полномочиями для обеспечения их исполнения, то это навсегда положило бы конец войнам во всем мире", – цитирует Уотерса РИА Новости.

По его словам, Байден возомнил себя императором мира, действующим по божественному праву якобы превосходства Соединенных Штатов.

В феврале 2023 года Уотерс выступил на заседании Совета безопасности ООН, инициированном Россией, где призвал к немедленному перемирию на Украине. По его словам, президенты США, России и Украины, а также НАТО должны изменить свои курсы и договориться о прекращении огня.

Позже музыкант сообщил, что начал испытывать возросшее уважение к Путину. Он пояснил, что изменил свое отношение к президенту РФ после прослушивания подкаста The Duran, ведущие которого рассматривают международные новости с точки зрения политического прагматизма.