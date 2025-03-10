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10 марта, 12:21

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Госсекретарь США Рубио: Вашингтон официально закроет 83% программ USAID

США официально закроют 83% программ USAID

Фото: ТАСС/Middle East Images/ABACA

США после шести недель пересмотра официально закрывают 83% программ Агентства по международному развитию (USAID), заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"5,2 тысячи контрактов, которые сейчас закрываются, потратили десятки миллиардов долларов таким образом, который не отвечал, а иногда даже и вредил основным национальным интересам Соединенных Штатов", – написал Рубио в соцсети X.

Те программы, которые были оставлены Вашингтоном, будут осуществляться более эффективно под ведением государственного департамента.

В начале февраля миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявлял о начале ликвидации USAID. Позже американский президент Дональд Трамп подтвердил, что решения о реформах в USAID необратимы.

По данным российского Совбеза, агентство по международному развитию США выделило около 5 миллиардов долларов на организацию "майдана" на Украине. При этом за время СВО Киев получил от USAID порядка 35 миллиардов долларов.

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