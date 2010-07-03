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17:48

"Театральный квартал" создадут в центре Москвы

город благоустройство Мой район театр

17:48

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Фото: Москва 24/Никита Симонов

В центре Москвы появится "театральный квартал". Его создадут в рамках программы комплексного благоустройства улиц, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, "мы потихонечку сдвигаемся из центра на окраинные и серединные территории". В то же время, пояснил заммэра, программы в центре столицы также не останутся без внимания. "В текущем году, допустим, начнутся работы по созданию "театрального квартала" в Басманном районе", – цитирует Бирюкова Агентство "Москва".

Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, со своей стороны, напомнил, что в районе Чистых прудов расположены такие знаменитые театры, как "Современник", Et Cetera, театр Олега Табакова. В этом году благоустроят Харитоньевский переулок, улицы Чаплыгина и Жуковского, с энтузиазмом отметил Машков. "Там уникальные дома XIX века, по этим улицам ходили такие великие актеры, как Ефремов, Евстигнеев, Смоктуновский", – рассказал он.

Ранее сообщалось, что улицы по соседству с Московским театром Олега Табакова планируют благоустроить. Для жителей района и гостей театра расширят тротуары, установят новые лавочки и урны, высадят деревья и кустарники. Кроме того, в девяти дворах обустроят современные детские и спортивные площадки.

город благоустройство Мой район театр

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