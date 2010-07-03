Территорию возле Театра Олега Табакова благоустроят

Улицы, расположенные рядом с Московским театром Олега Табакова, планируют благоустроить, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Это касается улицы Чаплыгина и Большого Харитоньевского переулка.
Для удобства жителей района и гостей театра расширят тротуары, установят новые лавочки и урны, высадят дополнительные деревья и кустарники. В девяти дворах обустроят современные детские и спортивные площадки. Тротуары расширят за счет небольшого сужения дорожных полос. На автомобильном движении это не отразится, зато пешеходам станет комфортней.
Как объяснили решение благоустроить территории в пресс-службе департамента капитального ремонта, сейчас многие дворы возле театра не ухожены, а прилегающие к нему улицы имеют узкие тротуары, поэтому практически не используются горожанами для прогулок. Также в районе не хватает зелени.
В то же время, это место отличается от большинства центральных районов особой атмосферой старой Москвы, поэтому нуждается в преображении, отметили в ведомстве. Как изменится территория, решат сами горожане в ходе общественных обсуждений концепции благоустройства и голосования на портале "Активный гражданин".
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