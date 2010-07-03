Парки "Дубки", "Дружба" и усадьбу "Люблино" благоустроят в 2019 году

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Столичные власти планируют в текущем году благоустроить районные парки "Дубки" и "Дружба" на севере города, а также усадьбу "Люблино" в ЮВАО, сообщил руководитель департамента культуры города Александр Кибовский.

"В этом сезоне у нас впервые вступают в полном объеме пять парков, комплексное благоустройство которых было завершено в прошлом году, в том числе, такие гиганты, как Ходынское поле, парк "Митино", зона отдыха "Левобережный". В этом году работы будут продолжены. У нас идут в работу такие парки, как "Дружба", "Люблино", "Дубки", – приводит слова Кибовского ТАСС.

Также он сообщил, что в столичных парках летом текущего года запланировано более 8,5 тысячи мероприятий, в числе которых фестивали, концерты, фотовыставки, кинопоказы.

Как отмечается, в парках планируется 2,7 тысячи международных, гастрономических, спортивных и музыкальных фестивалей, 2 тысячи концертов, 1920 лекций и семинаров, 115 мероприятий в рамках проекта "Московское долголетие", 235 фотовыставок, 370 выступлений уличных артистов, 940 кинопоказов, а также другие мероприятия.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее сообщил, что около 65 парков до конца года появятся на тех территориях, которые выберут сами москвичи. Он назвал Москву одной из самых зеленых столиц в мире. По словам Бирюкова, парки создадут на месте пустырей и во время реновации объектов.