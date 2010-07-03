На востоке Москвы откроют новый экопарк

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Косино-Ухтомском районе на востоке столицы появится экопарк. Столичные власти объявили открытый конкурс на благоустройство и озеленение территории площадью около 32 гектаров, следует из материалов на портале поставщиков, оператором которого выступает департамент по конкурентной политике.

В парке находится озеро Святое и церковь иконы Богоматери Живоносный источник. В проекте предусмотрено обустройство экотроп, высадка свыше 50 деревьев и 3 тысяч кустарников, устройство цветников из многолетних растений.

Парк оборудуют велосипедными дорожками, пандусами и съездами, планируется строительство сцены.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 13 мая. Начальная стоимость контракта составляет 26,3 миллиона рублей. Предпроектные изыскания должны быть завершены до 1 июля. На разработку генплана отводится пять месяцев – до 1 ноября.

В 2018 году в столице провели свыше 2,5 тысячи торгов, среднее снижение цен составило 10%. На торги приходило в среднем по четыре участника.

В природных парках столицы организуют 250 пикниковых точек, которые откроют перед последними выходными апреля. По словам замруководителя ГПБУ "Мосприрода" Веры Струковой, на этих точках можно официально готовить шашлыки.