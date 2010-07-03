В ТиНАО началось благоустройство парка "Филатов луг", сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, эта территория входит в Ульяновский лесопарк, в связи с чем на участке имеется много стихийных и неорганизованных мест отдыха, установлены самодельные лавочки и столы, а также отсутствует освещение.
После всех работ парк площадью 28,8 гектара станет комфортным и современным. Бирюков подчеркнул, что проект разработали с учетом пожеланий местных жителей.
Как передает портал мэра и правительства Москвы, появятся шесть детских игровых площадок с качелями, каруселями и развивающим оборудованием, скамейки с навесами. В парке обустроят пять спортивных зон с волейбольными и футбольными площадками, бегового маршрута и экотропы. Также появится велопрокат, новые фонари, навигационные стенды и указатели.
Деревья и кустарники на территории парка приведут в порядок, а также выполнят дополнительное озеленение. Все работы планируется завершить уже в этом году.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что каждый район Москвы имеет право на свой центр в виде благоустроенной площади, улицы или набережной. По его словам, москвичам необходимы зеленые парки рядом с домом и дворы, в которых приятно отдыхать и гулять с детьми.
Мэр отметил, что благоустройство жилых районов будет приоритетом ближайших лет. Основной объем работ планируют выполнить в рамках программы "Мой район". В Москве в текущем году планируют комплексно благоустроить общественные пространства, реконструировать 160 парков, а также 4,5 тысячи дворовых территорий.
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