Собянин рассказал о благоустройстве столичных парков в этом году

Сергей Собянин сообщил, что каждый район Москвы имеет право на свой центр в виде благоустроенной площади, улицы или набережной.
"Каждый район Москвы имеет право на свой центр – благоустроенную площадь, улицу или набережную. Москвичам необходимы зеленые парки рядом с домом и дворы, в которых приятно отдыхать и гулять с детьми. Уютно должно быть везде", – написал Собянин в своем личном блоге.
Мэр отметил, что благоустройство жилых районов будет приоритетом ближайших лет. Основной объем работ планируют выполнить в рамках программы "Мой район".
В Москве в текущем году планируют комплексно благоустроить общественные пространства, реконструировать 160 парков, а также 4,5 тысячи дворовых территорий.
В Капотне будет самый большой проект благоустройства. Там работы будут вести на практически половине территории района. Планируется благоустроить набережную, жилые кварталы, а также особо охраняемую природную территорию.
Ранее Собянин сообщил, что нужно создать в Капотне "качественное пространство для жизни".
По его словам, в первую очередь благоустроят берег Москвы-реки. Также будут созданы площадки для детей и воркаута, организованы велодорожки, променады, спуски к воде и точки для пикников.
"Москва сегодня": в 2019 году в столице приведут в порядок 160 парков и 4,5 тысячи дворов
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.