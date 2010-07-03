Собянин рассказал о благоустройстве столичных парков в этом году

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Сергей Собянин сообщил, что каждый район Москвы имеет право на свой центр в виде благоустроенной площади, улицы или набережной.

"Каждый район Москвы имеет право на свой центр – благоустроенную площадь, улицу или набережную. Москвичам необходимы зеленые парки рядом с домом и дворы, в которых приятно отдыхать и гулять с детьми. Уютно должно быть везде", – написал Собянин в своем личном блоге.

Мэр отметил, что благоустройство жилых районов будет приоритетом ближайших лет. Основной объем работ планируют выполнить в рамках программы "Мой район".

В Москве в текущем году планируют комплексно благоустроить общественные пространства, реконструировать 160 парков, а также 4,5 тысячи дворовых территорий.

В Капотне будет самый большой проект благоустройства. Там работы будут вести на практически половине территории района. Планируется благоустроить набережную, жилые кварталы, а также особо охраняемую природную территорию.

Ранее Собянин сообщил, что нужно создать в Капотне "качественное пространство для жизни".

По его словам, в первую очередь благоустроят берег Москвы-реки. Также будут созданы площадки для детей и воркаута, организованы велодорожки, променады, спуски к воде и точки для пикников.