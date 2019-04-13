Кварталы реновации станут примером качественной городской среды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кварталы реновации, которые появятся на месте ветхих пятиэтажек, станут примером качественной, социально ориентированной городской среды, сообщает "Российская газета" со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

По ее словам, проектировщики провели детальный анализ существующей инфраструктуры и собрали пожелания жителей. В результате они выбрали места, где необходимо создать новые детские сады, школы, поликлиники и другие социальные объекты, добавила Княжевская.

Также запланировано строительство новых физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов, многофункциональных центров. Она подчеркнула, что все эти объекты включены в проект каждого конкретного квартала реновации.

11 апреля в шести районах Москвы прошли публичные слушания по кварталам реновации. Жильцы задали вопросы о планировке территорий и сроках предоставления жилья в новостройках.

Накануне Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина одобрила изменения проекта развития части территории Молжаниновского района. Общая площадь участка – 928,12 гектара.

На территории расположены восемь населенных пунктов, включая село Черкизово, деревни Филино, Верескино и новый жилой микрорайон Минобороны. Всего там живут 8377 человек. При этом в районе много складов, гаражей и неблагоустроенных пустырей. Среди проблем территории – дефицит рабочих мест. Это вынуждает людей устраиваться в центре столицы или Зеленограде.

В планах – построить новый жилой район на 54,9 тысячи жителей. Помимо домов, в нем будут четыре школы, девять детских садов, учебный комплекс, две поликлиники, культурно-досуговый центр, ледовый дворец, ФОК и ЦСО. Рядом появятся три храма, торговые центры, магазины, пожарное депо и здание ОВД. Найти работу поближе к дому местные жители смогут в индустриальном парке, технопарках и других общественно-производственных объектах. Всего собираются создать 25 тысяч рабочих мест.

Машины уберут в многоярусные гаражи. Помимо этого, рядом с домами построят магистральные дороги и автобусный парк. В проект включено и озеленение будущего жилого района. Общая площадь застройки составит 3,9 миллиона квадратных метров, в том числе 1,8 миллиона квадратных метров жилья.