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15:42

В столице приведут в порядок 160 парков и 4,5 тысячи дворов в 2019 году

мэр Москвы Сергей Собянин город благоустройство

15:42

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве в текущем году планируют комплексно благоустроить общественные пространства, реконструировать 160 парков, а также 4,5 тысячи дворовых территорий, сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что это очень большой объем работ.

"Я считаю, что две трети территории Москвы требуют серьезного внимания, они благоустроены совершенно по-разному. На некоторые территории не обращали внимание полтора десятка лет, и ими, конечно, надо заниматься. Поэтому в этом году мы приведем в порядок где-то около 160 парков", – сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

В Капотне будет самый большой проект благоустройства. Там работы будут вести на практически половине территории района. Планируется благоустроить набережную, жилые кварталы, а также особо охраняемую природную территорию.

"Все охватить не сможем, и это не нужно, потому что там требуется еще много чего построить по программе реновации, но то, что не затронет эта программа, попытаемся благоустроить в этом году", – добавил столичный градоначальник.

Ранее Собянин сообщил, что нужно создать в Капотне "качественное пространство для жизни".

По его словам, в первую очередь благоустроят берег Москвы-реки. Также будут созданы площадки для детей и воркаута, организованы велодорожки, променады, спуски к воде и точки для пикников.

Кроме того, мэр отметил, что большие работы запланированы на улице Капотня, в 1-м Капотнинском проезде и Проектируемом проезде № 5217. Здесь планируют расширить тротуары, а вдоль проезжей части организовать плоскостные парковки, парковочные места и заездные карманы для общественного транспорта. Для пассажиров установят остановки нового образца.

Столичный градоначальник подчеркнул, что в районе станет больше цветов и зелени. Проект планируют воплотить в жизнь в течение двух лет.

Собянин сообщил, что крупнейшим объектом благоустройства в 2019 году будет Капотня

мэр Москвы Сергей Собянин город благоустройство

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