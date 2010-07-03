Собянин: крупнейшим объектом благоустройства в 2019 году будет Капотня

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Главным объектом благоустройства в столице в рамках программы "Мой район" в текущем году станет Капотня, в котором живут более 32 тысяч москвичей. Там появятся парк, детские и спортивные площадки, парковки, написал на своем сайте Сергей Собянин.

"Соседство с нефтеперерабатывающим заводом и ТЭЦ наложило свой отпечаток на этот район. Неприятный запах и угольная пыль были постоянным спутником жизни нескольких поколений жителей Капотни. Берег Москвы-реки в Капотне местами заболочен, захламлен валежником и ветровалом. Сложно назвать его приятным местом для прогулок. Но времена меняются. Благодаря реконструкции НПЗ с каждым годом уменьшает вредные выбросы в реку и атмосферу. А ТЭЦ-22 планирует полностью перейти на газ и прекратить использовать уголь", – написал мэр.

Собянин подчеркнул, что нужно создать в Капотне "качественное пространство для жизни".

По его словам, в первую очередь благоустроят берег Москвы-реки. Также будут созданы площадки для детей и воркаута, организованы велодорожки, променады, спуски к воде и точки для пикников.

Мэр также уточнил, что заболоченные территории и периодическое подтопление берега Москвы-реки считались главной проблемой использования этой территории.

"Заболоченные места нужно просто очистить, засадить водолюбивыми растениями, и эта территория станет оригинальным природным аттракционом для отдыха и прогулок людей", – написал он.

Кроме того, по словам мэра, большие работы запланированы на улице Капотня, в 1-м Капотнинском проезде и Проектируемом проезде № 5217. Здесь планируют расширить тротуары, а вдоль проезжей части организовать плоскостные парковки, парковочные места и заездные карманы для общественного транспорта. Для пассажиров установят остановки нового образца.

Столичный градоначальник подчеркнул, что в районе станет больше цветов и зелени. Проект планируют воплотить в жизнь в течение двух лет.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Капотня с 1 по 30 апреля проходит комплекс мероприятий по весеннему благоустройству. Там будут помыты витрины, фасады и цоколи зданий, восстановлена подсветка предприятий сферы потребительского рынка и услуг. Также отремонтируют входные двери, козырьки и освещение в подъездах.