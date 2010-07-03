С 1 по 30 апреля помоют витрины, фасады и цоколи зданий в Капотне

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В столичном районе Капотня стартует комплекс мероприятий по весеннему благоустройству, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в префектуре Юго-Восточного округа, с 1 по 30 апреля будут помыты витрины, фасады и цоколи зданий, восстановлена подсветка предприятий сферы потребительского рынка и услуг.

В планах на месяц ремонт входных дверей, козырьков и освещения в подъездах, а также восстановление газонов на придомовой территории.

Будут приведены в порядок подвальные и чердачные помещения, отремонтированы детские и спортивные площадки.

Ранее сообщалось, что в Пресненском районе до 30 апреля текущего года высадят больше тысячи кустарников и 50 деревьев. Старт работ запланирован на начало месяца. Специалисты посадят клены, каштаны, туи и березы, также цветы в клумбах.