Более тысячи кустарников и 50 деревьев высадят в Пресненском районе

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В Пресненском районе до 30 апреля текущего года высадят больше тысячи кустарников и 50 деревьев, передает Агентство "Москва".

Старт работ запланирован на начало месяца. Специалисты посадят клены, каштаны, туи и березы, также высадят цветы в клумбах. Они проведут формовочную обрезку кустарников и деревьев, спилят сухостой и опасные ветки.

Во дворах района будут устранены все ямы и выбоины на дорогах. При необходимости также будет обновлен газон.

Ранее сообщалось, что в этом году планируют провести комплексное благоустройство 20 дворов в районе Строгино.

В ходе работ отремонтируют пешеходные дорожки, установят новые лавочки и урны, а также высадят более 4 тысяч кустарников.