20 дворов планируют благоустроить в 2019 году в Строгине

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Васильев Роман
Комплексное благоустройство 20 дворов планируют провести в этом году в столичном районе Строгино, передает Агентство "Москва".
По словам начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства районной управы Нины Синкевич, в ходе работ планируют отремонтировать пешеходные дорожки, разбить газоны, установить новые лавочки и урны, а также высадить 4,5 тысячи кустарников.
Как отмечается, на 19 детских и двух спортивных площадках заменят покрытие.
Кроме того, на дворовых территориях планируют установить новые антипарковочные столбики.
Ранее сообщалось, что до осени 2019 года планируют провести благоустройство 40 дворов в столичном районе Выхино-Жулебино. Планируют установить малые архитектурные формы на спортивных и детских площадках, а также сделают зоны тихого отдыха, газонное ограждение и антипарковочные столбики.
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