В столичном районе Выхино-Жулебино благоустроят 40 дворов

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Благоустройство 40 дворов в столичном районе Выхино-Жулебино планируется провести до осени 2019 года.

Как сообщает пресс-служба префектуры Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) Москвы, там будет произведена замена дорожного покрытия.

Кроме того, установят малые архитектурные формы на спортивных и детских площадках, а также сделают зоны тихого отдыха, газонное ограждение и антипарковочные столбики.

Ранее стало известно, что в пойме реки Яуза в 2019 году появится новая парковая зона. Работы охватят площадь в 34,5 гектара и не нанесут никакого ущерба местной флоре и фауне.