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07:00

Пространство у станции "Марьина роща" благоустроят

город благоустройство

07:00

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Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В 2019 году территорию, прилегающую к станции метро "Марьина роща" в районе Шереметьевской улицы, благоустроят. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, преобразить общественное пространство площадью свыше 13 гектаров попросили жители СВАО. Они не раз обращались с этим вопросом в префектуру.

Бирюков напомнил, что рядом со станцией находятся театр "Сатирикон", Московский молодежный центр "Планета КВН", Высшая школа сценических искусств, крупный торгово-развлекательный центр. Однако сейчас городское пространство организовано недостаточно хорошо.

"Интенсивное дорожное движение, отсутствие защитных барьеров между дорогой и пешеходной частью, узкие тротуары с неудовлетворительным покрытием, двусторонняя парковка на Шереметьевской улице делают эту территорию некомфортной для пешеходов", – сказал заммэра.

В ходе благоустройства на тротуарах появится новая плитка. Кроме того, специалисты обновят бордюрный камень с асфальтом и обустроят ливневую канализацию.

Как уточнил Бирюков, на территории установят новые светильники, удобные скамейки и урны, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники. Кроме того, пересадка со станции подземки на автобусы станет более комфортной.

"После благоустройства количество горожан, пользующихся этим общественным пространством, увеличится почти вдвое", – поделился своими ожиданиями глава Комплекса городского хозяйства.

Ранее стало известно, что в пойме Яузы появится новая парковая зона. Работы охватят площадь в 34,5 гектара и не нанесут никакого ущерба местной флоре и фауне.

город благоустройство

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