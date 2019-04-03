Первые успехи программы "Мой район": как наказы москвичей преображают парки столицы

Городская программа "Мой район" набирает обороты. Активные москвичи уже помогли вдохнуть новую жизнь в свои родные районы. Как мнения жителей повлияли на благоустройство Покровского-Стрешнева и Северного Орехова-Борисова – рассказываем на конкретных примерах.

Фото: предоставлено префектурой района

Гости, посетившие Москву на Чемпионате мира по футболу-2018, до сих пор восторгаются красотой города, великолепной инфраструктурой и чистотой улиц. На сегодняшний день огромная работа по благоустройству была проделана не только в центре города, но и на территории многих районов столицы. Программа "Мой район" позволила местным жителям самостоятельно выбирать, какие вопросы по благоустройству необходимо решить в первую очередь и какие наказы оставить властям и мэру Москвы.

Согласитесь, у нас не всегда есть возможность выехать на праздники в центр города. Хочется, чтобы в своем районе тоже был свой центр – главная площадь, где проходят мероприятия, набережная для прогулок и интересные места, где можно погулять с семьей или назначить встречу. Первые результаты благоустройства уже радуют москвичей, и Сергей Собянин считает, что настало время посмотреть, как преобразились районы:



Сергей Собянин мэр Москвы Огромные объемы благоустройства были сделаны для того, чтобы каждый москвич имел возможность погулять и отдохнуть рядом с домом. Теперь пришло время посмотреть, как эта работа отразилась на жизни каждого района.

Покровское-Стрешнево

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Местные жители первыми проявили инициативу по благоустройству скверов в родном Северо-Западном округе, поэтому проекты реализовывались с учетом их мнения. Из числа последних знаковых было обустроено три объекта: сквер Народных Ополченцев, Строгинский бульвар и улица Свободы на территории Покровского-Стрешнева. Их общая площадь составила более 25 гектаров.

Сквер по адресу улица Свободы, дом 13/2 преобразился и стал гораздо свободнее. На территории у "постамента с танком" (памятник Т-34, установленный в канун 50-летия Дня Победы) на улице Свободы, дом 13 раньше парковались автомобили, а теперь свободно бегают дети. Въезд на бывшую парковку преграждают вазоны с цветами, а в самом сквере установлены новые скамейки и урны. На радость горожан пешеходные и прогулочные зоны были благоустроены вдоль всей улицы.

Благоустройство также коснулось территории внутри дворов. Для малышей и детей постарше здесь обустроили игровой городок, а также отремонтировали пешеходные дорожки, заменили бордюрный камень и тротуарную плитку. На улице Свободы в скверах у домов 13, 18 и 24 в Покровском-Стрешневе разбили клумбы и высадили новый газон.

Совершенно по-другому теперь сияет и левый берег реки Сходни. Горожане с удовольствием прогуливаются по новой набережной и отдыхают на деревянных лежаках, а самые активные бегают по спортивным дорожкам и занимаются в зонах для воркаута. На территории площадью более четырех гектаров появились новые цветники с многолетними растениями и "сухими ручьями", велодорожка, игровые площадки с прорезиненным покрытием. А на склонах и площадках теперь красуется зеленый газон. В целом здесь было высажено более 750 квадратных метров растительности и установлено более 80 фонарей для создания атмосферы уюта и безопасности.

Фото: предоставлено префектурой района

Наслаждаются лесной полосой и посетители природно-исторического парка "Покровское-Стрешнево". Для Марианны Вольцевой, которая живет в Покровском-Стрешневе уже 10 лет, обустройство парка стало настоящим подарком:

Я веду активный образ жизни, часто выхожу на пробежки. Раньше приходилось бегать только по утрам, потому что с наступлением вечера было не очень комфортно находиться одной в парке без нормального освещения. Теперь все дорожки оборудованы фонарями, поэтому с удовольствием занимаюсь спортом тогда, когда мне удобно.

Также Марианна активно пользуется спортивными площадками, которые в различных конфигурациях установлены на территории парка. "Ну а после хорошей тренировки можно спокойно прогуляться до родника "Царевна-Лебедь", напиться вкуснейшей воды и посидеть на удобных лавочках, которые теперь тоже стоят по всему парку", – с улыбкой отмечает симпатичная спортсменка.

Орехово-Борисово Северное

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Другой район, Орехово-Борисово Северное, еще какое-то время назад считавшийся спальным в ЮАО, теперь тоже становится полноценной территорией с развитой инфраструктурой и великолепной природной зоной. Помимо облагороженных несколько лет назад Борисовских прудов, недавно благоустроили и парк "Яблоневый сад" площадью три гектара. Там произвели омолаживающую обрезку деревьев, а также высадили новые яблони.

Теперь жители района могут прогуливаться по пешеходным дорожкам и отдыхать в тени деревьев на комфортных садовых диванах. Для маленьких москвичей построен детский городок, а для взрослых установлена зона буккроссинга, где можно находить друзей по интересам и устраивать литературные вечера. Кстати, благоустройство "Яблоневого сада" – заслуга самих местных жителей, которые просили об этом в рамках городской программы "Мой район".



Не остался в стороне и Ореховый бульвар, вдоль которого высадили деревья, кустарники и цветники. Также на бульваре благоустроили газонное покрытие, оборудовали пешеходные дорожки и установили урны. Теперь горожане с удовольствием проводят время в зонах отдыха с парковыми скамейками и игровым оборудованием.

Новой жизнью задышала и территория вдоль домов 80, корпуса 1 – 106 по Каширскому шоссе. Там благоустроили пешеходную зону, расширили тротуары и установили дополнительное освещение. Также на территории обустроили клумбы, создали дополнительные места для отдыха, детские и спортивные площадки. А на крыше нового торгового центра "Каширская плаза" расположился еще один островок природы – зона отдыха с настоящими деревьями и качелями. Как в сказке!

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Местные жители уже успели оценить положительные изменения в своем районе. Коренной москвич Дмитрий Васин, который живет в Северном Орехове-Борисове с рождения, отмечает, что за последние годы район стал более зеленым, появились новые деревья и насаждения. Также Дмитрий радуется появлению в районе спортивных комплексов: "За последний год открылось два фитнес-центра, в одном из них бассейн 50 метров, что для Москвы довольно редко. Раньше это было проблемой, в Орехове-Борисове не было нормального бассейна, нужно было ехать в район Царицыно. Теперь есть свой бассейн, шесть дорожек, и это классно!".

Дмитрий признается, что уже и не успевает следить за всеми изменениями в районе:

За несколько лет много изменений в благоустройстве произошло, мы к этому настолько привыкли, что сложно вспомнить, что 10 лет назад было иначе. Например, сегодня в летнее время можно прийти на Борисовские пруды и пожарить шашлык, там все для этого есть: мангалы, беседки и чистая пляжная зона.

Помочь своему району может любой москвич. Для этого достаточно зайти на сайт мэра города в раздел "Мой район" и написать свой наказ. Проекты будут реализованы в каждом из 146 муниципальных образований города, включая 125 районов и 21 поселение ТиНАО. Давайте вместе менять город к лучшему.