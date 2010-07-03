Более 10 общественных пространств обустроят в центре Москвы в 2019 году

В Москве до конца года благоустроят улицы Ильинка, Рождественка и Озерковскую набережную. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.
Отмечается, что в ходе работ приведут в порядок восемь общественных территорий, а также отремонтируют 318 зданий. Все работы будут происходить в рамках программ "Развитие городской среды" и "Развитие транспортной системы".
Кроме того, по словам Левкина, еще восемь объектов будут обустроены благодаря префектуре ЦАО и департаменту природопользования и охраны окружающей среды (ДПиООС). В их число входят скверы на Рабочей улице и Большом Факельном переулке.
Руководитель департамента градостроительной политики отметил, что только за прошлый год в столице благоустроили территорию возле станций метро "Улица 1905 года" и "Бауманская", также были проведены работы в Парке Горького со стороны Ленинского проспекта.
Помимо этого, с помощью префектуры ЦАО был приведен в порядок Боенский сквер, а также обновили сквер на Красногвардейской, также благоустроили Зоологический бульвар и Старую Басманную улицу.
Ранее появилась информация о благоустройстве территории возле Театра Олега Табакова. Это касается улицы Чаплыгина и Большого Харитоньевского переулка.
Для удобства жителей района и гостей театра расширят тротуары, установят новые лавочки и урны, высадят дополнительные деревья и кустарники. В девяти дворах обустроят современные детские и спортивные площадки. Тротуары расширят за счет небольшого сужения дорожных полос.
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