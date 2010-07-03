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16:39

До конца года в Москве может появиться около 65 парков

город благоустройство парки Мой район

16:39

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Около 65 парков до конца года появятся на тех территориях, которые выберут сами москвичи. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он назвал Москву одной из самых зеленых столиц в мире. По словам Бирюкова, парки создадут на месте пустырей и во время реновации объектов.

Заместитель главы города напомнил, что за последние годы власти сделали около 300 парков, и добавил, что благоустройство коснется и набережных.

"У мэра есть программа - в течение этих пяти лет обустроить полностью и левый, и правый берега Москвы-реки, 156 километров с двух сторон", – пояснил Бирюков.

Ранее Бирюков рассказал о планах сделать пешеходной Школьную улицу в Таганском районе. Движение машин по ней официально ограничат.

город благоустройство парки Мой район

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