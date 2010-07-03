Строительство путепровода у ТПУ "Саларьево" планируют завершить до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В департаменте строительства Москвы сообщили, что путепровод для транспортного обслуживания транспортно-пересадочного узла "Саларьево" планируют достроить до конца 2019 года. Заявление пресс-службы ведомства цитирует Агентство "Москва".

"На путепроводе завершено бетонирование опор, между пролетами 1–4 выполнено бетонирование плиты проезжей части", – отметили в департаменте, добавив, что между четвертой и пятой опорами армируют плиты проезжей части.

Работы идут по проекту строительства дороги, которая соединит улицы Авиаторов и Родниковую с реконструкцией двухуровневой транспортной развязки на пересечении Родниковой с Киевским шоссе. Всего там построят 13,1 километра дорог, в том числе четыре путепровода, суммарной протяженностью 2,4 километра.

Ранее директор столичного ГКУ "Управление дорожно-мостового строительства" Василий Десятков заявил, что стройплощадка Юго-Восточной хорды не затрагивает зону со сложной экологической обстановкой. По словам Десяткова, на участке, где ведется строительство моста через Москву-реку, радиационный фон не превышает допустимых значений. Он также напомнил, что "наличие экологически сложных участков в районе прохождения Юго-Восточной хорды учитывалось при проектировании магистрали".