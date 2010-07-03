Строительство путепровода у ТПУ "Саларьево" планируют завершить до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В департаменте строительства Москвы сообщили, что путепровод для транспортного обслуживания транспортно-пересадочного узла "Саларьево" планируют достроить до конца 2019 года. Заявление пресс-службы ведомства цитирует Агентство "Москва".
"На путепроводе завершено бетонирование опор, между пролетами 1–4 выполнено бетонирование плиты проезжей части", – отметили в департаменте, добавив, что между четвертой и пятой опорами армируют плиты проезжей части.
Работы идут по проекту строительства дороги, которая соединит улицы Авиаторов и Родниковую с реконструкцией двухуровневой транспортной развязки на пересечении Родниковой с Киевским шоссе. Всего там построят 13,1 километра дорог, в том числе четыре путепровода, суммарной протяженностью 2,4 километра.
Ранее директор столичного ГКУ "Управление дорожно-мостового строительства" Василий Десятков заявил, что стройплощадка Юго-Восточной хорды не затрагивает зону со сложной экологической обстановкой. По словам Десяткова, на участке, где ведется строительство моста через Москву-реку, радиационный фон не превышает допустимых значений. Он также напомнил, что "наличие экологически сложных участков в районе прохождения Юго-Восточной хорды учитывалось при проектировании магистрали".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.