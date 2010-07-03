Досуговый центр построят на месте "Бирюлевских бань" на юге столицы в рамках программы "Мой район". Об этом сообщили в пресс-службе председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.
Как сказано в сообщении пресс-службы, "московские районы становятся новыми центрами притяжения в столице", где "для горожан создают новые места отдыха и приводят в порядок уже имеющиеся". В частности, новый культурно-досуговый центр появится на территории владения 10А в Булатниковском проезде.
По словам Княжевской, в рамках программы "Мой район" решаются задачи реорганизации заброшенных помещений в разных частях города. "Здание 1968 года постройки площадью более трех тысяч квадратных метров, где ранее располагались "Бирюлевские бани", находится в запустении", – цитирует председателя Москомархитектуры Агентство "Москва". Решение обустроить на месте бань современный досуговый центр приняли сами жители района Бирюлево Западное.
Как подчеркнули в ведомстве, после работ по реконструкции и ремонту жители района смогут ходить в досуговый центр на концерты, встречаться там с друзьями, водить детей на занятия в развивающих секциях.
В начале июля в ходе Московского урбанистического форума Сергей Собянин заявил, что благоустройство всех районов столицы позволит сделать город доброжелательнее к каждому москвичу. По словам мэра, работы в рамках программы "Мой район" будут проводить по индивидуальному мастер-плану. Это позволит подчеркнуть уникальность каждого района, пояснил мэр.
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