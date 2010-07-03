Собянин рассказал о благоустройстве всех столичных районов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Благоустройство всех районов столицы позволит сделать город доброжелательнее к каждому москвичу, сообщил Сергей Собянин на пленарном заседании "Качество для всех. Сбалансированное развитие городов" в ходе Московского урбанистического форума.

"Мы с вами начинали с хэштега "я люблю наш город", "я люблю мою улицу". Сегодня мы говорим о любви к своему району, и это действительно любовь, образ жизни во всем нашем большом мегаполисе", – приводит слова Собянина Агентство "Москва".

Мэр отметил, что в результате этой работы город станет более "доброжелательным к каждому человеку, который находится на территории большого города, живет и чувствует, что это то место, в котором хочешь жить и чтобы жили дети, внуки".

Также Собянин рассказал, что Москва ведет конкуренцию за людей с мегаполисами мира.

"Мы, когда говорим о Москве, почему-то начинаем противопоставлять Нижнему Новгороду, Владимиру, Орлу. Это неправильно. Люди, которые не приедут в Москву, приедут в Лондон, Нью-Йорк, Париж и так далее. Мы действительно конкурируем не с российскими городами", – рассказал мэр.

Московский урбанистический форум проводится с 2011 года. В этом году форум стартовал 4 июля и продлится по 7 июля. Площадкой для деловых и культурных мероприятий форума выбран парк "Зарядье". Деловая программа рассчитана на два дня.

Особую программу приготовил Moscow Urban Fest, который состоится в рамках общего форума. В этом году основной темой станет немецкое понятие "умвельт", которое переводится как "окружающая среда".

Впервые в рамках урбанфорума в парке "Зарядье" состоится конгресс Urban Health, а также форум "Мой район".

