Четыре набережные Москвы-реки благоустроят в течение пяти лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице в течение ближайших пяти лет планируют благоустроить четыре набережные Москвы-реки – Мнёвники, Строгино, Тараса Шевченко, а также участок между Коломенским и Братеево. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов в рамках Московского урбанистического форума.

По его словам, в ближайшие пять лет планируется развитие 18,5 километра набережных Москвы-реки площадью 309,2 гектар.

"Москва-река в этих местах очень живописна, например, неподалеку расположен Братеевский каскадный парк", – приводит слова Кузнецова Агентство "Москва".

Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в свою очередь, сообщил, что до конца текущего года планируется благоустроить еще около 17 километров набережных вдоль Москвы-реки.

"В этом году работа по обустройству набережных продолжается – из 200 километров по обе стороны Москвы-реки сделано уже 55 километров. Это 27% всего пространства, двух берегов. В планах этого года еще приблизительно 17 километров. И мы выходим на цифру порядка 70 километров обустройства вдоль берега реки", – сказал Бирюков в рамках Московского урбанистического форума.

По его словам, на данный момент завершаются работы вдоль берега Москвы-реки в районе Капотня.

Московский урбанистический форум проводится с 2011 года. В этом году форум стартовал 4 июля и продлится по 7 июля. Площадкой для деловых и культурных мероприятий форума выбран парк "Зарядье". Деловая программа рассчитана на два дня.

Особую программу приготовил Moscow Urban Fest, который состоится в рамках общего форума. В этом году основной темой станет немецкое понятие "умвельт", которое переводится как "окружающая среда".

Впервые в рамках урбанфорума в парке "Зарядье" состоится конгресс Urban Health, а также форум "Мой район".

