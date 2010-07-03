Четыре набережные Москвы-реки благоустроят в течение пяти лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице в течение ближайших пяти лет планируют благоустроить четыре набережные Москвы-реки – Мнёвники, Строгино, Тараса Шевченко, а также участок между Коломенским и Братеево. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов в рамках Московского урбанистического форума.
По его словам, в ближайшие пять лет планируется развитие 18,5 километра набережных Москвы-реки площадью 309,2 гектар.
"Москва-река в этих местах очень живописна, например, неподалеку расположен Братеевский каскадный парк", – приводит слова Кузнецова Агентство "Москва".
Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в свою очередь, сообщил, что до конца текущего года планируется благоустроить еще около 17 километров набережных вдоль Москвы-реки.
"В этом году работа по обустройству набережных продолжается – из 200 километров по обе стороны Москвы-реки сделано уже 55 километров. Это 27% всего пространства, двух берегов. В планах этого года еще приблизительно 17 километров. И мы выходим на цифру порядка 70 километров обустройства вдоль берега реки", – сказал Бирюков в рамках Московского урбанистического форума.
По его словам, на данный момент завершаются работы вдоль берега Москвы-реки в районе Капотня.
Московский урбанистический форум проводится с 2011 года. В этом году форум стартовал 4 июля и продлится по 7 июля. Площадкой для деловых и культурных мероприятий форума выбран парк "Зарядье". Деловая программа рассчитана на два дня.
Особую программу приготовил Moscow Urban Fest, который состоится в рамках общего форума. В этом году основной темой станет немецкое понятие "умвельт", которое переводится как "окружающая среда".
Впервые в рамках урбанфорума в парке "Зарядье" состоится конгресс Urban Health, а также форум "Мой район".
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